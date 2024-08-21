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Три знаки Зодіаку, які зненавидять інших за власні недоліки

Три знаки Зодіаку, які зненавидять інших за власні недоліки

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День, символом якого є дзеркало, відображає не навколишній світ, а нас самих, тому дуже важливо звертати увагу на події, що відбуваються. Особливо важливо аналізувати почуття, які виникатимуть стосовно оточуючих людей: нас у них дратуватимуть ті недоліки, які ми не хочемо помічати у себе.

Сьогодні, 21 серпня, відчуватимуть роздратування стосовно оточуючих представники всіх знаків Зодіаку, але три з них можуть зненавидіти інших за власні недоліки.

Телець

Тільці в момент сильного роздратування можуть «затоптати» – на щастя, лише у фігуральному значенні – будь-якого опонента. Можна тільки припускати, що станеться, якщо – ось як сьогодні – зустрінуться дві такі люди, але, можливо, вони хоча б зрозуміють, як виглядають у таких випадках.

Діва

Дів може вивести з себе людина, яка, як їм здасться, знає набагато більше, і при цьому так само, як і вони, хизується своїми знаннями, ніби даючи зрозуміти іншим, що їхня ерудиція залишає бажати кращого. Перш ніж злитися, непогано подумати, кого ж ця людина їм нагадує.

Терези

Ваги своєю невпевненістю в тому, чого вони хочуть насправді, відповідно, коливаннями з боку в бік, можуть вивести з себе кого завгодно, але сьогодні у них з'явиться чудова можливість побачити, як це виглядає з боку і — жахливо розсердитися з цього приводу .

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