Три знаки зодіаку, яких можуть переслідувати страхи та похмурі думки

День негативної енергетики, коли темні сили – якщо, звичайно, їм це дозволити – можуть переважити світлі, тож необхідно бути вкрай обережними та обачними. Не варто довіряти малознайомим, незнайомим і сумнівним людям, погоджуватися на участь у проєктах, які навіть на початковому етапі викликають питання, і потурати своїм слабкостям, навіть якщо йдеться лише про зайвий шматочок торта. Також необхідно протистояти страхам і похмурим думкам, які долатимуть людей у цей час.

Сьогодні, 25 липня, страхи та похмурі думки можуть переслідувати представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо гнати їх від себе.

Недовірливих Раків (22.06 – 22.07), як художника, може образити кожен, а вже страхи та похмурі думки – їхній звичний стан, тому фобії, які можуть переслідувати їх сьогодні, та пов'язані з ними побоювання, для представників знака – не новинка. Боротися з ними зірки радять перевіреним способом: у всьому – від оточення до обставин – шукати позитивні моменти, насправді їх набагато більше, ніж може здатися на перший погляд.

Впевнені в собі Леви (23.07 – 21.08) вкрай рідко піддаються похмурим думкам – вони миттєво їх позбавляються, а бояться вони чогось ще рідше, тому сьогоднішнє засилля того й іншого буде для них новинкою. Втім, представники знака легко зможуть впоратися з чинниками, які б іншим точно зіпсували настрій, головне – не починати копатися в причинах того, що сталося, на такому аналізі цілком можна «зависнути».

Неемоційні Козороги (22.12 – 20.01) лише здаються непробивними – насправді вони досить вразливі, просто не показують цього оточенню, щоб не давати недоброзичливцям зброї, яку вони змогли б використати проти них. З сьогоднішніми страхами та похмурими думками-передчуттями, які можуть їх переслідувати, представники знака впораються, поринувши з головою в роботу: вже за пів години вони забудуть про все.

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