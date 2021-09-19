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Три знаки зодіаку, на яких сьогодні чекають "емоційні гойдалки"

Три знаки зодіаку, на яких сьогодні чекають "емоційні гойдалки"

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День потужної енергетики, яка дозволить вирішити навіть ті професійні питання, які останнім часом здавалися безнадійними. Головне, не упустити цей в усіх сенсах сприятливий час і зайнятися найважливішими справами, не відкладаючи їх на безрік. Під впливом напруженості, яка супроводжує активну роботу, настрій у людей може змінюватися — від знака мінус до знаку плюс і навпаки.

Сьогодні, 19 вересня, постраждати від "емоційних гойдалок" можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьох із них вони торкнуться особливо.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, які і в будь-який інший час впадають то в одну, то в іншу крайність, змушуючи навколишніх підозрювати їх у тому, що в них живуть дві різні людини одночасно, сьогодні перевершать усі сподівання. Самим представникам знака, які будуть кидатися від радості до глибокого суму, категорично не рекомендується спілкуватися з людьми, які перебувають поруч, та й останнім бажано оминати їх. В іншому разі перепади настрою Близнят здатні будуть довести до істерики будь-кого, хто так чи так з ними стикнеться.

Терези (24.09 – 23.10)

Шкала настроїв Терезів, швидше за все, буде пересуватися через необхідність ухвалювати важливі життєві рішення. Представникам знака не зможуть визначитися з тим, чого вони хочуть насправді: зранку їм захочеться чогось одного, до обіду іншого, а до вечора і зовсім — третього. Вагаючись, вони випробують весь спектр "емоційних гойдалок" — від ейфорії до відчаю і назад. Достаток і невдоволення собою і своїми діями будуть змінювати один одного, що негативно позначиться як на самих представників знака, так і на тих, кому не пощастило перебувати поруч.

Риби (19.02 – 20.03)

Риб підведе їхня мрійливість і схильність до містики. Так вже складуться обставини цього дня, що вони в усьому будуть бачити знаки — на жаль, далеко не завжди позитивного характеру. Неважко припустити, що настрій у Риб буде змінюватися щогодини, поки таке нервування остаточно їх не вимотає. Представникам знака бажано зосередитися на тих знаках і пророцтвах, які обіцяють їм щось хороше, і свідомо не помічати ті, які обіцяють протилежне: силу позитивного мислення ще ніхто не скасовував.

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