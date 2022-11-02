Три знаки зодіаку, яких сьогодні може наздогнати кармічний борг

Нинішній день випадає на одну з найнебезпечніших діб у всьому місячному календарі, яку астрологи часто пов'язують із розплатою за кармічними боргами. Людям, які не нагрішили в попередній період часу – скажімо, протягом місяця-двох – можна ні про що не турбуватися, а ось іншим доведеться відповідати за скоєне.

Сьогодні, 2 листопада, сплачувати за кармічними боргами доведеться представникам усіх знаків зодіаку, які завинили, але для трьох із них така розплата необхідна – без неї їм важко буде йти по життю далі.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята навіть самим собі рідко зізнаються в тому, що когось образили – навпаки, вони переконують себе в тому, що все зробили правильно, а той, кого зауваження зачепило, сам винен. Але сьогодні доля вчинить із ними хитро – вона поставить їх точно в таку саму ситуацію, в якій свого часу опинився той, кого вони так суворо відчитали, і спостерігатиме, чи зможуть вони самі вийти з неї.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки дуже ревниві: представники знака знають за собою цей гріх, але ніяк не можуть його подолати. Сьогодні вони зможуть на собі відчути, наскільки неприємною ця їхня вада є для близької людини, оскільки – чи не вперше – стануть не суб'єктом, а об'єктом ревнощів. Їх змусять виправдовуватися, вибачатися і доводити, що вони не є верблюдами: важкий, але цінний досвід.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви цілком можуть стати жертвами зарозумілості та зневаги – якостей, які вони часто виявляють стосовно людей у своєму оточенні. Ось тільки представникам знака зазвичай і на думку не спадає, що хтось може так само – зверхньо – подивитися на них. Звісно, таким чином життя навряд чи позбавить їх властивих їм від народження якостей, але замислитися змусить, а це вже чимало.

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