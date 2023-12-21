Три знаки зодіаку, яких сьогодні можуть долати фобії

Не найприємніший день місячного календаря, протягом якого наша психіка може зазнавати атаки з боку злих сил. Як правило, це виявляється у тривожних станах, появі невмотивованих страхів, похмурих думок та сумнівів у собі та своїх силах. Фобії, які можуть здолати людину сьогодні, продиктовані енергією Місяця, але це не означає, що перед ними треба пасувати.

Сьогодні, 21 грудня, злі сили вплинуть на представників усіх знаків зодіаку, але трьох із них можуть подолати серйозні фобії.

Рак

Раки, які найбільше бояться залишитися на самоті, сьогодні можуть «накрутити» себе на цю тему, навіявши собі, що їх ніхто не любить, а отже, вони нікому не потрібні. У такому разі зірки рекомендують представникам знака поговорити з коханою людиною — вона розвіє всі страхи, що існують у них.

Лев

Леви страшенно бояться, що оточення про них забуде і почне звертати увагу на когось іншого – цього вони точно не зможуть перенести. Для їхнього страху немає жодних реальних підстав, але, як відомо, фобії ірраціональні, тому ніщо – і ніхто – не завадить представникам знака залякувати себе.

Риби

Рибам може здатися, що земля йде в них з-під ніг: все хитке, туманне і ненадійне. Запевнення в тому, що вже завтра їхній песимізм зміниться оптимізмом, навряд чи заспокоять представників знака – вони в це просто не повірять, тому їм потрібно причаїтися – так жодна небезпека їх не знайде.

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