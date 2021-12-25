Три знаки зодіаку, яких сьогодні можуть пройняти геніальні ідеї

22-й місячний день, який розтягнеться майже на дві доби – час посилення та оновлення розумових особливостей, який бажано витратити на завдання відповідного – інтелектуального – характеру. Можна вчитися нового та накопичувати інформацію. Ідеї, які спадуть на думку в цей час, виявляться – скажімо без хибної скромності – геніальними, тому важливо їх запам'ятати, щоб згодом – одразу ж після свят – втілити у життя.

Цими днями, 25 і 26 грудня, продуктивні творчі ідеї можуть спасти на думку представникам усіх знаків зодіаку, але у трьох з них вони виявляться по-справжньому геніальними.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, незважаючи на перманентне прагнення змінити рід діяльності, досі не змогли зрозуміти, чим саме їм потрібно зайнятися, щоб і приємні емоції здобути, і непогано заробити. Саме в цей час вони зрозуміють, у якому напрямі їм необхідно діяти, щоб досягти своєї мети: як моральної, так і матеріальної. Цілком можливо, що новим заняттям представників знака стане хобі, якому вони присвячують вільний час. Досі вони отримували від нього тільки задоволення, тепер, схоже, воно стане для них бюджетотворчим заняттям.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам, які не знають, як закінчити важливий проєкт, яким вони займаються тривалий час, саме в цьому сенсі вдасться "народити" геніальну ідею. На них зійде розуміння, що і як треба зробити, щоб поставити яскраву крапку у цій справі – можливо, вони самі здивуються, чому досі не додумалися до такого простого рішення. Зрозуміло, цими днями хапатися за роботу не варто — все-таки на свято належить відпочивати і веселитися, а вже після їх закінчення можна ставати до завершального етапу роботи.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби – насамперед ті, які займаються творчістю – останнім часом відчувають кризу жанру – вони не знають, у який бік розвивати її далі. Те, що їм доступно, здається нудним і безперспективним, а те, що викликає інтерес, не дає можливостей для реалізації з різних – як об'єктивних, так і суб'єктивних – причин. Цими святковими днями бажання представників знака збіжаться з їхніми можливостями: вони виразно побачать у якому напрямку йти, до того ж він буде не тільки цікавим, а й матеріально доступним, оскільки величезних грошових вкладень не вимагатиме.

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