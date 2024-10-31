Три знаки зодіаку, яких сьогодні можуть переслідувати страхи

День темної космічної енергії, який вважається найнебезпечнішим у всьому місячному календарі, коли наші сили зменшуються, а настрій наближається до депресії. Негатив, який – за відчуттями – буде буквально розлитий у повітрі, не найкращим чином позначиться на психіці, що знайде вираження у фобіях, що виявилися.

Сьогодні, 31 жовтня, фобії можуть розвинутися у представників усіх знаків зодіаку, але три з них відчуватимуть, що їх страхи буквально переслідують.

Рак

Рак – найбільш недовірливий знак зодіаку, який і у будь-який інший час знаходить привід для тривоги. Сьогодні представників знака можуть відвідати страхи, пов'язані з тим, чим вони дорожать понад усе, – своїм домом. Головне для них пам'ятати, що вже завтра від них не залишиться сліду.

Скорпіон

Скорпіони як головні містики зодіаку часто страждають від фобій, які, як вони вважають, мають магічний характер. Сьогодні їм здаватиметься, що все, що з ними відбувається, це знаки долі, хоча насправді йтиметься лише про гру уяви.

Риби

Риби гостро відчувають вібрації навколишнього світу, тому під впливом негативу дня їм може здатися, що їх переслідують. Насправді таке відчуття стане не більше ніж впливом енергетики місячної доби — вже завтра вони геть про це забудуть.

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