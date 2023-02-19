Три знаки зодіаку, яких сьогодні можуть здолати манії

Один із найскладніших психологічно місячних днів, коли людина перебуває під найсильнішим пресингом негативу. Мінімальною реакцією на космічну енергетику стануть пригніченість і депресія, максимальною – різноманітні манії, від манії величі до манії переслідування, до яких необхідно поставитися з увагою та розумінням, але головне – без паніки: вони – явище тимчасове.

Сьогодні, 19 лютого, психічні манії можуть здолати представників усіх знаків зодіаку, але три з них відчують їх особливо гостро.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята можуть вчергове зіткнутися з нав'язливим станом, який, до речі, зовсім їх не напружує, радше навпаки. Називається він сквандерманією і полягає в нестримному бажанні витрачати гроші. Представникам знака – через властиве їм марнотратство – і будь-якого іншого дня небажано ходити магазинами без крайньої потреби, сьогодні ж вони можуть завдати серйозної шкоди своєму бюджету.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви буквально схиблені на чистоті, але зазвичай ця манія не заважає їм жити в суспільстві і спілкуватися з людьми, які їх оточують. Однак сьогодні вона може вийти з-під контролю, і чистота стане не запорукою здоров'я, як заведено вважати, а й небезпечною манією, яка може призвести до серйозного психічного розладу. На щастя, надвечір бажання відмивати все до блиску повернеться до вихідного – нормального – стану.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони часто заганяють свої переживання вглиб, що негативно позначається на їхньому моральному стані – недарма вони вважаються одним із найдепресивніших знаків зодіаку. Не дивно, якщо сьогодні їм доведеться познайомитися з манією переслідування – їм здаватиметься, що весь світ виступив проти них, а вони не знають, як захищатися. На щастя, вже завтра неприємна манія розсіється, тож треба трохи потерпіти.

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