Три знаки зодіаку, яких сьогодні можуть здолати манії

Один із найскладніших у психологічному сенсі місячних днів, протягом якого ми перебуваємо під найсильнішим пресингом космічного негативу.

Сьогодні, 30 грудня, зіткнутися з негативною космічною енергетикою доведеться представникам усіх знаків Зодіаку, але трьох із них може здолати справжня манія.

Близнята

Близнята, які й так часто страждають від властивої їм двоїстості, сьогодні можуть зіткнутися зі справжнім роздвоєнням особистості. Що ж, їм не звикати до такого стану, тож достатньо буде потерпіти до завтра, коли вони відчують полегшення.

Діва

Діви буквально схиблені на чистоті, сьогодні ця манія може вийти з-під контролю, і чистота стане не запорукою здоров'я, як прийнято вважати, але й небезпечною манією, яка може призвести до серйозного психічного розладу – на щастя, до вечора наслання розсіється.

Риби

Риби не люблять демонструвати оточенню свій моральний стан – вони вважають за краще переживати його наодинці із собою. Але нинішній стан, близький до манії переслідування, може зіграти з ними злий жарт, адже варто розповісти про нього комусь із близьких, як вони розвіють їх побоювання.

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