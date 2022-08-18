Три знаки зодіаку, яким сьогодні вчасно надійде потрібна інформація

За словами Натана Ротшильда, хто володіє інформацією – має світ. Нинішній день принесе з собою цілий потік інформації, в якій важливо буде зорієнтуватися, відібравши потрібну та відкинувши зайву. Використовувати її можна буде одразу ж – вона відіграє важливу роль у вирішенні професійних та особистих питань.

Сьогодні, 18 серпня, важлива інформація надійде представникам усіх знаків зодіаку, але три з них отримають її дуже доречно.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята – майстри добувати інформацію з нічого – буквального з повітря, та й розговорити вони можуть навіть мармурову статую. Але сьогодні їм не доведеться докладати зусиль – вони отримають потрібні дані на блюдечку з блакитною облямівкою. І станеться це настільки своєчасно, що вони встигнуть використати отримані знання у роботі та відзначитися перед начальством.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, спантеличені отриманням важливих документів – як професійного, так і особистого характеру, отримають необхідну інформацію в буквальному значенні слова від незнайомої людини – скажімо, їм можуть підказати її в черзі до чиновницького кабінету чи просто на вулиці, загалом, коли вони найменше будуть цього очікувати. Головне, все вони встигнуть оформити вчасно.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, найімовірніше, будуть стурбовані обставинами особистого життя: підозри, які виникнуть у них щодо коханої людини, необхідно буде підтвердити або спростувати. Пов'язані з цим хвилювання вляжуться, коли представники знака отримають важливу інформацію, яка не дасть їм зруйнувати стосунки: як з'ясується, людина, яку вони кохають, ні в чому не винна.

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