Три знаки зодіаку, яких сьогодні вирізнятиме катастрофічна образливість

День, коли – хочемо ми того чи ні – емоційне тло підвищується, що, своєю чергою, призводить до різких стрибків настрою – від позитиву до негативу і назад. Недивно, що наш настрій практично весь час перебуватиме під ударом, а такі якості, як надмірна вразливість, недовірливість, дратівливість візьмуть гору, що зробить спілкування між людьми складним і проблематичним.

Сьогодні, 12 квітня, образливість різною мірою буде властива представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вона стане по-справжньому катастрофічною.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, що образилися на будь-кого, як правило, становлять небезпеку для всіх інших – вони можуть почати прискіпуватися до всіх, хто перебуває поруч. Особливо це небезпечно для тих, хто є керівними працівниками – їхнім підлеглим можна лише поспівчувати, але і решта може показати себе не з найкращого боку. Не варто наживати собі ворогів – їх достатньо.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, увійшовши до "режиму" образливості, не зможуть одразу зупинитися — їх кидатиме з боку в бік протягом усього дня: вони можуть занепадати духом, вважаючи, що їх смертельно образили, а потім починають сумніватися в тому, що у їхніх кривдників дійсно була така мета – можливо, вони просто помилилися. Зірки радять представникам знака не робити сьогодні важливих висновків про стосунки із цими людьми – вони виявляться неправильними.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби вирізняються рідкісною образливістю в будь-який – навіть позитивний з енергетичної точки зору – день, але сьогодні їхня чутливість може перевершити всі можливі межі. Їхня нервозність – і навіть істеричність – всерйоз може ускладнити життя не лише їм самим, а й людям, які їх оточують. Оскільки боротися із впливом зірок важко, представникам знака рекомендується обмежити спілкування з людьми.

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