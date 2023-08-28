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Три знаки зодіаку, яких сьогодні відвідає відчуття дежавю

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Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яких сьогодні відвідає відчуття дежавю

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку

День, протягом якого нас може відвідувати відчуття дежавю, коли здаватиметься, що щось подібне вже відбувалося. Воно дано не для того, щоби викликати ностальгію, а для роботи над помилками: висновки з них дозволять, як кажуть психологи, закрити гештальт.

Сьогодні, 28 серпня, відчуття дежавю зазнають представники всіх знаків зодіакального кола, але три з них будуть впевнені, що знову проживають ситуації минулого.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам, які сподіваються налагодити стосунки із колись коханою людиною, навіть якщо сьогодні їм здасться, що все ось-ось влаштується, потрібно знати: найімовірніше, це не більше ніж гра підсвідомості, що створює відчуття дежавю. Від часу їхньої останньої зустрічі минуло багато часу, тож розраховувати їм у цьому плані особливо нема на що.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези часто «мандрують» у своїх спогадах. Як правило, їхні мрії про минуле пов'язані з людиною, яку вони колись любили, але, незважаючи на численні зв'язки, так і не змогли забути. Нинішній день дасть їм рідкісний шанс налагодити зруйновані колись стосунки: колишній коханий може зненацька зателефонувати сам.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільців відчуття дежавю дратуватиме і вибиватиме з колії – вони були впевнені, що назавжди розпрощалися з «проклятим минулим», а воно знову дається взнаки. Представникам знака в цій ситуації важливо подумати, чому зірки наполегливо повторюють для них уже пережиті обставини – можливо, вони не зробили з них важливих висновків.

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Дата публікації
Перегляди
622
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