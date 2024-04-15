Три знаки зодіаку, яким доведеться повернутися до невирішених проблем

День революційних змін, що стосуються всіх сфер життя та діяльності. Однак у більшості випадків ставати до них можна, тільки «закривши» ті справи та проблеми, які були започатковані раніше, але з якоїсь причини незакінчені – інакше не вдасться піти вперед.

Сьогодні, 15 квітня, всі знаки зодіаку не зможуть рухатися вперед, не вирішивши старих проблем, але трьом із них обов'язково доведеться до них повернутися.

Овен

Овни дуже швидко втрачають інтерес до старих – незавершених – проєктів, коли на горизонті з'являються нові, які здаються їм цікавішими. Сьогодні вони теж не поступляться своїм звичкам, але не зможуть зробити й кроку вперед, доки не «закриють» усі свої «гештальти».

Телець

Тельцям, що перебувають у стані розриву з колись близькою для них людиною, не варто затягувати цей процес. Поки вони не звільнять місце у своєму житті, поруч із ними ніхто не з'явиться, а це означає, що вони будуть змушені проводити дні – і навіть роки – на самоті.

Близнята

Близнятам зірки наполегливо радять помиритися з близьким другом, з яким вони вже досить довгий час перебувають у сварці. Звичайно, до професійних справ це навряд чи матиме стосунок, а от для гарного настрою спілкування з ним точно не вистачає.

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