Три знаки зодіаку, яким категорично не можна брехати

У 22-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, не можна брехати й обманювати навіть у дрібницях: неправда рано чи пізно буде викрита, завдавши шкоди всім, хто буде з нею пов'язаний, але особливо – самому її "автору". Причому пояснювати обман тим, що робиш комусь добро, не варто: брехня однаково залишиться брехнею.

В ці дні, 4 та 5 грудня, в жодному разі не можна брехати – навіть задля порятунку – представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них обманювати особливо небезпечно.

Діва

Діви брешуть не тому, що ними керує злий намір, – усе набагато простіше: в цей момент вони абсолютно впевнені у своїй правоті. Якщо ж співрозмовники через якийсь час нагадують їм про сказане, обуренню представників знака нема меж: я такого не казав! Цього разу, щоб не стати жертвою власної самовпевненості, варто заздалегідь перевірити факти, знанням яких хочеться блиснути.

Стрілець

Стрільці не створені для брехні, і їхні високі моральні принципи тут ні до чого. Представники цього – прямолінійного – знака до того ж дуже швидко забувають, що саме збрехали, тому часто – коли їх виводять на чисту воду – втрапляють у незручне становище. Ось і цими днями їм не варто лицемірити – буде собі дорожче.

Риби

Рибам захочеться збрехати, щоб справити вигідне враження на нового знайомого, на якого вони покладають надії. Та ось результат може виявитися протилежним: упіймані на брехні, а це станеться доволі швидко, вони втратять надію вибудувати стосунки з цією людиною, оскільки вона впевнена: не можна починати романтичні стосунки з брехні.

Читайте також: