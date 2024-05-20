Три знаки зодіаку, яким категорично протипоказано давати собі перепочинок

День не годиться для нових починань — нічого путнього з них не вийде, необхідно продовжувати працювати над тими проєктами, які були розпочаті раніше. Водночас не варто переривати заняття та давати собі перепочинок – він навряд чи призведе до професійного успіху.
Сьогодні, 20 травня, продовжувати раніше розпочату роботу потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них у жодному разі не можна її переривати.
Телець
Тельці, відомі своїми лінощами, користуються будь-якою можливістю відкласти роботу хоча б ненадовго. Сьогодні зірки радять їм робити це лише в тому разі, якщо її результат для них абсолютно неважливий: зробивши перепочинок хоча б на пів години, вони вже не зможуть її продовжити.
Близнята
Близнята, зробивши навіть нетривалу перерву в роботі, можуть захопитися іншим заняттям. Коли ж вони подивляться на годинник, виявиться, що минуло вже надто багато часу і вони банально не встигають завершити її до кінця робочого дня, що навряд чи сподобається начальству чи замовнику.
Водолій
Водоліям зірки радять довести роботу, якою вони зайняті, до фінального кінця, і лише потім відпочивати. В іншому разі вони ризикують втратити інтерес до того, що роблять, а отже, незавершений проєкт поповнить список недоробок.
Читайте також:
- Кольори знаків зодіаку: який відтінок одягу та аксесуарів вибрати відповідно до астрології
- Що носити і які кольори вибирати Терезам: як підкреслити свою індивідуальність за допомогою астрології
- Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 20 до 26 травня