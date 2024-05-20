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Три знаки зодіаку, яким категорично протипоказано давати собі перепочинок

Три знаки зодіаку, яким категорично протипоказано давати собі перепочинок

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День не годиться для нових починань — нічого путнього з них не вийде, необхідно продовжувати працювати над тими проєктами, які були розпочаті раніше. Водночас не варто переривати заняття та давати собі перепочинок – він навряд чи призведе до професійного успіху.

Сьогодні, 20 травня, продовжувати раніше розпочату роботу потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них у жодному разі не можна її переривати.

Телець

Тельці, відомі своїми лінощами, користуються будь-якою можливістю відкласти роботу хоча б ненадовго. Сьогодні зірки радять їм робити це лише в тому разі, якщо її результат для них абсолютно неважливий: зробивши перепочинок хоча б на пів години, вони вже не зможуть її продовжити.

Близнята

Близнята, зробивши навіть нетривалу перерву в роботі, можуть захопитися іншим заняттям. Коли ж вони подивляться на годинник, виявиться, що минуло вже надто багато часу і вони банально не встигають завершити її до кінця робочого дня, що навряд чи сподобається начальству чи замовнику.

Водолій

Водоліям зірки радять довести роботу, якою вони зайняті, до фінального кінця, і лише потім відпочивати. В іншому разі вони ризикують втратити інтерес до того, що роблять, а отже, незавершений проєкт поповнить список недоробок.

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