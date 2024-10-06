Три знаки зодіаку, яким краще промовчати, ніж говорити

День, коли необхідно максимально уважно ставитися до всього, що робиш, та особливо важливими виявляться слова – матеріалізувавшись, вони можуть кардинально вплинути на взаємини з близькою людиною і, як наслідок, кардинально змінити життя.

Сьогодні, 6 жовтня, стежити за своїми вчинками та – особливо! – словами необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них взагалі краще промовчати, ніж говорити.

Лев

Леви дозволяють собі негативні висловлювання на адресу інших – зокрема і близьких – людей, оскільки впевнені, що мають на це повне право – їхнє "королівське" становище зобов'язує. Найчастіше їм пробачають, але сьогодні їм варто поводитися скромніше – так буде краще для всіх.

Діва

Діви, які відчувають свою перевагу над людьми навколо, часто відпускають на їхню адресу неприємні зауваження, виправдовуючи це тим, що вони "кажуть правду". Сьогодні зірки рекомендують їм залишити її при собі, якщо вони не хочуть посваритися з усім світом.

Стрілець

Стрільцям, які добре відомі своїм вмінням говорити невлад, часто зовсім того не бажаючи, але ображаючи водночас людей навколо, стежити за язиком бажано завжди, але сьогодні – особливо. Одним необережним висловлюванням вони можуть зруйнувати взаємини, які створювалися роками.

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