Три знаки зодіаку, яким може здатися, що вони схопили Бога за бороду

Потужний приплив енергії, який відчують цього дня представники всіх знаків зодіаку, принесе користь тільки тим із них, хто зможе направити її в корисне – як для себе, так і для інших – русло. Також її присутність може зіграти з людиною злий жарт: переповненість силами створить ілюзію всесильності, що насправді не так, тому може становити серйозну небезпеку.

Сьогодні, 20 жовтня, відчути надмірну впевненість у своїх силах можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них може здатися, що вони схопили Бога за бороду.

Близнята

Близнята, досягши навіть незначного успіху, стають настільки самовпевненими, що їм здається, ніби їм немає рівних ні в чому. Внаслідок їхньої поведінки вони часто падають із висоти, на яку самі себе піднесли, на землю, що досить болісно – сьогодні з ними може статися щось подібне.

Діва

Дів у будь-який день вирізняє підвищена самовпевненість, але сьогодні ця якість зросте у них у рази – до того ж, абсолютно без будь-яких серйозних підстав. Результатом цілком може стати фіаско у вирішенні питання, яке стоїть у представників знака на порядку денному, що навряд чи їх потішить.

Стрілець

Стрільці впевнені, що все можуть зробити краще за інших, тому їм і приписують звернене до Бога запитання: «Чим я можу тобі допомогти?» Сьогоднішній день для них винятком не стане, що, в результаті, може призвести до безрадісних наслідків, тому не варто бути надто самовпевненими.

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