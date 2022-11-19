Три знаки Зодіаку, яким можна вирушати у поїздки

День сприятливий як для активної діяльності, так і для відпочинку, але через те, що на календарі вихідний, варто вибрати останнє. Найбільш приємним виявиться проведення часу, пов'язане з поїздками – як ближніми, так і далекими.

Сьогодні, 19 листопада, вирушати в поїздки можна представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони будуть максимально приємними і, що важливо, успішними.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки не дуже люблять залишати стіни свого будинку, навіть якщо йдеться про захопливу поїздку, але сьогодні вони будуть вдячні тим, хто витягне їх у подорож. Найімовірніше, вона буде недалекою – з тих, що називають туром вихідного дня, але зміна атмосфери настільки сприятливо вплине на представників знака, що вони загоряться бажанням якнайчастіше – чи не кожні вихідні – вирушати на такі екскурсії.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам просто необхідно вирушити в якусь поїздку, щоб змінити домашнє оточення: вони настільки сильно втомилися від виконання обов'язків щодо своїх близьких, що потребують відпочинку та релаксу. Ну а оскільки у друзях у представників знака браку немає, їм легко вдасться вибрати місце, до якого вони поїдуть цими вихідними – головне, щоб воно було досить віддаленим від їхнього будинку.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії – один із найбільш компанійських знаків зодіаку, тому – будучи надовго відлученими від своїх друзів – вони почуваються дуже некомфортно. У нинішніх – воєнних – умовах їм доводиться боротися з вимушеною самотністю, тому що багато хто з тих, із ким вони звикли проводити час, перебувають далеко. Проте за найменшої нагоди необхідно вирушити на зустріч із кимось із них.

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