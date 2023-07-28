Три знаки зодіаку, яким не можна допускати зла навіть у думках

День, коли будь-які вчинки – як добрі, так і погані, повертаються до того, хто їх зробить, бумерангом. До того ж, оскільки останнім часом реакція зірок – чи вищих сил, тут кому як більше подобається – останнім часом серйозно прискорилася, легко можна припустити, що він прилетить миттєво. Тож краще не ризикувати і не допускати не лише поганих вчинків, а й злих думок – втім, ця рекомендація стосується не лише нинішнього дня.

Сьогодні, 28 липня, зла у будь-якому його вигляді необхідно уникати представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не можна допускати його навіть у думках.

Розсудливі Діви (22.08 – 23.09) рідко говорять що-небудь, не подумавши: вони завжди добре прораховують і свої слова, і реакцію, яку можуть викликати. Але сьогодні – навіть якщо людина, якій представники знака хочуть сказати щось неприємне – заслуговує на таке ставлення, потрібно все-таки трохи пригальмувати: можливо, наслідки злих побажань не лише в словах, а й у думках не зможуть передбачити навіть вони.

Стрільці (23.11 – 21.12), що рідко думають над своїми словами, під впливом емоцій часто говорять речі, несподівані навіть для них самих, не кажучи вже про оточення, що ж до думок, то їх і зовсім неможливо передбачити. Якщо представники знака не хочуть отримати малоприємний бумеранг, їм варто замислюватися над кожним своїм словом, а думки, як заведено говорити, ретельно фільтрувати – так буде краще як для оточення, так і для них самих.

Добрі за своєю суттю, але часто емоційно неврівноважені Водолії (21.01 – 18.02) нерідко говорять – і, особливо, думають – те, про що згодом шкодують. Частіше за все таке відбувається, коли, як їм здається, їх образили, тому їхні недобрі слова – і думки – на їхню думку цілком виправдані. Сьогодні буде мати місце такий випадок, але їм важливо пам'ятати, що свої побажання вони отримають назад у подвійному обсязі.

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