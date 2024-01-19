Три знаки зодіаку, яким не можна довіряти незнайомим людям

Один з найтемніших і найнапруженіших днів місячного календаря несе в собі безліч небезпек. Але, мабуть, головна з них полягає у негативному впливі, який можуть здійснити щодо нас недоброзичливо налаштовані – особливо малознайомі чи незнайомі – люди.

Сьогодні спілкування з недобрими людьми необхідно остерігатися представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо не довіряти незнайомим людям.

Рак

Раки – відкритий і довірливий знак, через що вони часто страждають: цими їхніми якостями користуються ті, хто переслідує корисливі цілі. Сьогодні представники знака можуть у цьому сенсі перевершити самі себе, ставши легкою жертвою зловмисників – особливо варто остерігатися тих, кого вони не знають – незнайомці можуть бути небезпечними.

Терези

Терези, які постійно коливаються з боку в бік, самі не завжди можуть визначитися, якої точки зору вони дотримуються, чи варто в такому разі говорити про інших. Але цього дня на представників знака нібито найде затемнення – вони можуть повірити у будь-які казки-обіцянки та почати діяти собі на шкоду.

Козоріг

Козорогів надто довірливими не назвеш – зазвичай вони дуже чітко прораховують наміри людей, із якими спілкуються. Але енергії нинішнього дня можуть зіграти з ними злий жарт, через який вони можуть піти на поводі у людини, яка задумала щось недобре стосовно них – підозрілість зайвою не буде.

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