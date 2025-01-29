Три знаки зодіаку, яким не можна ні з ким з'ясовувати стосунки.

Сьогодні, 29 грудня, спілкуватися з людьми не варто представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них будь-яке з'ясування стосунків – категоричне табу.

Овен

Овнам, враховуючи притаманну їхньому знаку гарячковість, з'ясовувати стосунки з людьми не рекомендується і будь-якого іншого дня, сьогодні ж – під впливом емоцій – вони можуть бути справжньою небезпекою – у що в результаті виллється такий «діалог», навіть зірки передбачити не беруться.

Рак

Раки не вміють довго приховувати свої наміри: дізнавшись інформацію, яка не найкраще характеризує близьку їм людину, вони одразу ж випалять правду їй в обличчя, ось тільки їхні підозри можуть серйозно образити співрозмовника, а згладити свою провину виявиться дуже непросто.

Лев

Леви, яких природа наділила як яскравою харизмою і привабливістю, так і манією величі, часто демонструють останню, спілкуючись з людьми, що їх оточують. Сьогодні ж ця їхня якість просто зашкалюватиме, і вони самі не помітять, як зачеплять співрозмовника за живе.

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