Три знаки зодіаку, яким не можна піддаватися сумним думкам

День сильної негативної енергетики, яка може тиснути на мізки та вводити у депресивний стан. Йому сприяють похмурі думки, які – як на зло! – лізтимуть у голову від раннього ранку і до пізнього вечора.

Сьогодні, 4 вересня, піддаватися похмурим думкам не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно знайти їм гідну заміну.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам як найбільш помисливому і вразливому знаку зодіаку для того, щоб впасти в депресію, потрібно зовсім небагато – навіть однієї похмурої чи тривожної думки буде цілком достатньо. Набути доброго настрою їм вдається, зайнявшись чимось приємним – сьогодні таким заняттям стане кулінарія: чому б їм не приготувати щось незвичайне?

Лев (23.07 – 21.08)

Леви – знак оптимістичний, тож у стані депресії його представники мають особливо похмурий вигляд. Зусиллям волі прогнати сумні думки представникам знака не вдасться, тому їм неодмінно потрібно чимось себе зайняти. Оскільки зірки не рекомендують цього дня кудись ходити, шукати об'єкт для застосування своїх сил потрібно вдома – найкраще згадати про своє хобі.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, впавши в депресивний стан, втрачають життєву опору: вони і так постійно витають у хмарах, віддаючи перевагу над своїм фантазіям над земними реаліями, а похмура атмосфера дня бажання жити тут і зараз їм точно не додасть. Уникнути такого душевного стану представникам знака допоможе чарівна сила мистецтва – наприклад перегляд гарного фільму.

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