Три знаки зодіаку, яким не можна сьогодні виявляти агресію

23-й місячний день, який триватиме майже дві доби, несе потужний енергетичний заряд, який може викликати не лише душевне і фізичне піднесення, а й агресію, яка шукатиме виходу у конфліктах, що спалахують з будь-якого приводу. Чи варто говорити про те, що вони можуть призвести до серйозних наслідків – наприклад, до завершення стосунків із близькою людиною?

Цими днями, 18 та 19 жовтня, виявляти агресію не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така поведінка особливо небезпечна.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни напрочуд запальні і знають за собою цей гріх — вони "запалюються" як сірник від найдрібнішої, незначної іскри. Цими днями вони виявляться особливо конфліктними – їх виводитиме з себе навіть те, на що вони іншим часом не звернули б уваги. Недивно, що результатом стане серйозна сварка з близькою людиною, яку дуже важко забути обом сторонам.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви – мабуть, найсамолюбніший знак зодіаку, тож найкращий спосіб вивести його представників із себе – дати їм зрозуміти, що хтось їх не шанує. У такому разі вони – як і цими днями – починають метати громи та блискавки, що може бути небезпечно для оточення – принаймні на добрі стосунки з ними можна не розраховувати, тож краще сублімувати агресію в якусь корисну справу.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Як відомо, головною справою життя Козорогів є робота, тому вони вкрай ретельно ставляться до всього, що з нею пов'язано. Але цими днями зірки не рекомендують їм вступати у професійні суперечки з колегами та – особливо! – дискусії з начальством, до добра їх це не доведе – велика ймовірність того, що вони втратять цікаве та вигідне замовлення, а то й зовсім – своє улюблене робоче місце.

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