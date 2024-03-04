Три знаки зодіаку, яким не можна йти наперекір долі

Нинішній – складний – день місячного календаря астрологи вважають часом перебудови, коли через зміни – часом досить болісні – можна дійти до значного покращення життя. До змін сьогодні штовхає будь-яку людину сама доля – не варто їй чинити опір.

Сьогодні, 4 березня, опиратися змінам не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано йти наперекір долі.

Лев

Леви впевнені, що їм до снаги абсолютно все, а вже з долею тягатися – як кажуть, сам бог велів. Загалом вони не проти життєвих змін, але не люблять, коли їм їх нав'язують – навіть якщо йдеться про найвищі сили. Але сьогодні їм краще не чинити опір: по-перше, у них однаково нічого не вийде, а по-друге, не варто відмовлятися від приємних змін.

Стрілець

Стрільцям, які вже котрий рік бігають від почуттів закоханої в них людини, тим більше, що в глибині душі вона їм не настільки неприємна, як вони демонструють це оточенню, можливо, варто не чинити опір долі, а, навпаки, піти їй назустріч. А раптом саме ці стосунки принесуть їм щастя.

Водолій

Водолії, яким давно пропонують змінити місце роботи, а, можливо, і рід діяльності, настав час серйозно замислитися і ухвалити позитивне рішення. По-перше, велика ймовірність того, що вам сподобається, а по-друге, в іншому разі ніколи не пізно відіграти ситуацію назад, і звільнитися вам нічого не завадить.

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