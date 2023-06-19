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Три знаки зодіаку, яким не варто нікому розповідати про свої плани

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким не варто нікому розповідати про свої плани

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День, коли можна поступово, не поспішаючи, розпочинати реалізацію своїх – передусім професійних – проєктів. Будь-які мрії можна буде втілити в життя, якщо вони розпочаті сьогодні, головне – не поширюватися на цю тему в розмовах з людьми, до того ж не лише малознайомими, а й близькими.

Сьогодні, 19 червня, розповідати про свої плани не варто представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них розмови на цю тему – категоричне табу.

Дипломатичні Терези (24.09 – 23.10) через коливальні рухи їхнього внутрішнього "маятника" далеко не завжди впевнені у своїх діях, тому розповідають іншим про свої наміри, щоб ті дали їм пораду – схвалили або, навпаки, відмовили їх від цього кроку. Ось тільки слушної рекомендації представники знака сьогодні навряд чи отримають – швидше, станеться з точністю навпаки.

Скорпіонам (24.10 – 22.11), які заради яскравого посту в соціальних мережах готові видати будь-яку свою таємницю, необхідно остерігатися і не хвалитися тим, що вони вже мають, і – особливо! – тим, що тільки збираються зробити чи отримати. Потрібно пам'ятати про те, що пристріт, хочемо ми того чи ні, існує, а людей, які не володіють тим, що є у представників знака, достатньо, тому потім не варто дивуватися неприємностям, які можуть впасти на голову.

Комунікабельні і, чого вже тут гріха таїти, найчастіше недалекі Стрільці (23.11 – 21.12) категорично не вміють тримати язика за зубами – мабуть, це один із найбільш балакучих знаків зодіаку. Внаслідок цього левову частку енергії вони витрачають на розмови, а на втілення в життя планів сил – як моральних, так і фізичних – у них практично не залишається: не варто вкотре наступати на ці граблі.

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Дата публікації
Перегляди
54к
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