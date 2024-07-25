Три знаки зодіаку, яким не варто претендувати на чуже

День, коли енергія людини йде на спад, а отже, коли не можна перевтомлюватися, багато працювати і жертвувати чимось заради важливої мети, оскільки в такому вчинку немає сенсу. Обставини складуться так, що все можна буде отримати, не докладаючи жодних зусиль, щоправда, тільки те, що належить людині за правом, – на чуже замахуватися небажано.

Сьогодні, 25 липня, те, що належить їм за правом, зможуть отримати представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них не можна претендувати на чуже.

Близнята

Близнята впевнені, що в них має бути все найкраще: якщо їм щось подобається, вони зроблять все для того, щоб це привласнити. Як правило, їм це вдається, але сьогодні щось може піти не так, і результат виявиться плачливим — не варто замахуватися нате, на що не маєш права.

Лев

Леви – треба віддати їм належне – не переслідують негативних цілей, вони взагалі не думають про інших, а потім щиро дивуються з того, що не взяли до уваги чужі інтереси. Сьогодні – особливо якщо вони досягнуть свого – результатом можуть стати докори сумління.

Діва

Діви чудово розуміють, що, переслідуючи свої цілі, часто обмежують інших, але, як правило, їх це мало цікавить: власні інтереси для них понад усе. Сьогодні така життєва позиція може виявитися для них небезпечною – присвоєння чужого до добра не доведе.

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