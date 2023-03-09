Три знаки зодіаку, яким не варто брати на віру чужу думку

День, коли кожен із нас ризикує втратити власну індивідуальність, якщо піде на поводі в іншої – особливої людини. Це не означає, що чужою думкою зовсім не потрібно цікавитися, але, обираючи між нею і власним поглядом на події, що відбуваються, потрібно як мінімум вибирати середнє арифметичне, а як максимум — залишатися зі своїми міркуваннями. Тим більше, що відповідати за зроблений вибір кожен буде самостійно – відповідальність за нього однаково не вдасться ні на кого звалити.

Сьогодні, 9 березня, брати на віру чужу думку не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них треба в цьому сенсі бути особливо обережними.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – мабуть, найдовірливіший знак зодіаку, їх часто дурять, але вони однаково не втрачають віри – як в окремих людей, так і в людство загалом. Зірки хоча б сьогодні радять їм ставити під сумнів те, що будуть говорити їм інші – має сенс хоча б запитати себе: яку мету переслідує людина, розповідаючи їм ту чи ту історію? Багато чого стане на свої місця.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці – за всіх своїх недоліків – люди правдиві, ну а оскільки вони самі не брешуть, то впевнені, що й інші кажуть їм тільки правду і нічого, крім правди. І незважаючи на те, що вони майже завжди викривають своїх співрозмовників в ошуканстві, вони все ж таки вірять у те, що їм говорять. Сьогодні хтось вкотре може спробувати обвести їх довкола пальця – їм потрібно проявити пильність.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії далеко не такі довірливі, як може здатися збоку, а чужій думці – навіть якщо вона здається їм суперечливою, довіряють тому, що не хочуть брати відповідальність на себе. А зробивши так, як порадив їм хтось із оточення, вони начебто і ні до чого – ідея була чужа. Але сьогодні цей номер у представників знака не пройде, тож краще все-таки ухвалювати рішення самостійно.

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