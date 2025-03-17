Три знаки зодіаку, яким не варто приймати на віру чужу думку

День, коли кожен із нас ризикує втратити власну індивідуальність, якщо піде на поводі в іншої – особливо непорядної – людини. Це не означає, що чужою думкою зовсім не потрібно цікавитися, але, вагаючись між нею і власним поглядом на події, що відбуваються, вибирати потрібно свої міркування.

Сьогодні, 17 березня, приймати на віру чужу думку не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них треба в цьому сенсі бути особливо обережними.

Рак

Раки – найдовірливіший знак зодіаку – їх часто обдурюють, але вони однаково не роблять висновків із того, що сталося. Зірки хоча б сьогодні радять їм ставити під сумнів те, що будуть говорити їм інші, – має сенс хоча б запитати себе: яку мету вони переслідують.

Стрілець

Стрільці – люди правдиві, а оскільки вони самі не брешуть, то впевнені, що й інші кажуть їм тільки правду. Незважаючи на те, що вони майже завжди викривають співрозмовників в ошуканстві, щоразу вірять у те, що їм кажуть. Сьогодні хтось вкотре може спробувати обкрутити їх довкола пальця.

Водолій

Водолії далеко не такі довірливі, як може здатися збоку, а чужій думці довіряють тому, що не хочуть брати на себе відповідальність. Але сьогодні цей номер у представників знака не пройде, тож краще таки ухвалювати рішення, не побоюючись за свою інтуїцію.

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