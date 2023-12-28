Три знаки зодіаку, яким не варто робити зайві рухи тіла

Нинішній день – не найкращий час для активних дій, успіху вони однаково не принесуть. Якщо є можливість, потрібно розслабитися і відпочити, до того ж бажано, щоб проведення часу було максимально пасивним – так вдасться швидше відновити сили.

Сьогодні, 28 грудня, уникати активних дій необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них взагалі не варто робити зайвих рухів тіла.

Близнята

Близнята, які, як правило, не втрачають можливості відпочити, сьогодні – як на зло! – відчують непереборне бажання щось робити, до того ж їм здаватиметься, що без активних дій ніяк не обійтися. У результаті вони не тільки не вирішать важливе питання, а, навпаки, все зіпсують.

Рак

Раки протягом усього дня боротимуться із собою: з одного боку, їм начебто й треба відпочити, з іншого – перед святом стільки питань потребує вирішення, що вони не можуть собі дозволити неробство. В результаті, почавши працювати вдома, представники знака так втомляться, що змушені будуть все кинути на пів дорозі.

Козоріг

Козорогам важко всидіти без роботи – вони весь час мають щось робити, тому сьогоднішній день стане для них своєрідним випробуванням на витримку. Втім, представники знака, відмовившись цього дня від будь-яких дій, цілком можуть оцінити приємність такого проведення часу.

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