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Три знаки зодіаку, яким не варто сьогодні одружуватися

Три знаки зодіаку, яким не варто сьогодні одружуватися

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

Осінь вважається часом весіль, але на сьогоднішній день астрологи – починаючи від середньовічних та закінчуючи сучасними – офіційне оформлення стосунків планувати не радять: вдалими вони не стануть.

Сьогодні, 1 листопада, офіційно оформлювяти стосунки небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано одружуватися.

Лев

Леви емоційні у всіх сферах життя, але особливо ця їхня якість стосується особистих стосунків. І якщо під час цукерково-букетного періоду це видається привабливим, то після весілля – точніше, після медового місяця – може стомлювати партнера, що й станеться у цьому випадку.

Терези

Терези будь-кого можуть вивести з себе постійними коливальними рухами внутрішнього маятника, що виражається в неможливості ухвалювати рішення. Можливо, саме цей фактор змусить представників знака відмовитися від укладання шлюбу в останній момент.

Водолій

Водолії – химерний знак, представники якого самі не знають, на що від себе чекати, а про оточення і говорити нема чого. Не дивно, що шлюб, який вони вирішать укласти цього дня, довго не триватиме – дуже швидко непередбачувані стосунки припинять влаштовувати обох партнерів.

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