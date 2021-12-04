Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Три знаки зодіаку, яким не варто звертати увагу на деталі

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Три знаки зодіаку, яким не варто звертати увагу на деталі

Getty Images

День сприятливий для занять благодійністю. Його енергетика підштовхує людей до того, щоб робити добрі справи, до того ж вважаючи їх не обов'язком, а потребою. У цей час також не варто звертати уваги на неприємні деталі, які жодної загрози не нестимуть, але водночас можуть серйозно і надовго зіпсувати настрій.

Сьогодні, 4 грудня, не звертати уваги на шкідливі деталі рекомендується всім знакам зодіаку, але для трьох із них це стане безглуздою витратою вітальної енергії.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, незважаючи на властиву їм самовпевненість, часто страждають від нападів ревнощів. Ось і сьогодні вони, звернувши увагу на, як їм здасться, підозрілі деталі, запідозрять кохану людину в невірності, через що почнуть відчайдушно переживати. На щастя, вони дуже швидко зможуть переконатися в тому, що їхні підозри не мають підстав, а отже, і страждати з цього приводу немає сенсу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – особливо ті з них, хто успішний у професійному плані – можуть зіткнутися із заздрістю з боку колег, що вразить їх. Проте, за здоровим глуздом, представники знака зрозуміють, що догодити всім неможливо, а отже, не варто намагатися зберегти хороші стосунки з тими, хто не може дотягнутися до їхнього рівня. Треба, як і надалі, наполегливо працювати, не зважаючи на недоброзичливців.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям, які славляться широтою своєї душі, неприємно дізнатись, що люди, яким вони довіряли, вважаючи їх близькими, негативно відгукуються про них. Образа – а за нею і бажання влаштувати грандіозний скандал, висловивши непорядній людині все, що представники знака про них думають – стане першою реакцією на таке віроломство. Але, заспокоївшись, вони досить швидко зрозуміють, що інцидент не вартий такої бурхливої реакції.

Читайте також:

Наступна публікація