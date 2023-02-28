Три знаки зодіаку, яким небажано слухати чутки та плітки

Бажано відмовитися від спілкування з людьми, які налаштовані стосовно нас недоброзичливо, навіть якщо вони входять до найближчого кола як родичі чи колеги. Взагалі, необхідно мінімізувати присутність у своєму житті будь-якого зовнішнього зла, будь то новини з будь-яких видів ЗМІ, плітки та чутки, які передають знайомі та незнайомі люди.

Сьогодні, 28 лютого, слухати чутки та плітки небажано представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони можуть стати по-справжньому токсичними.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки як найбільш недовірливий і вразливий знак зодіаку близько до серця приймають будь-які чутки, якими б абсурдними вони не були. Ось і сьогодні їх можуть схвилювати чиїсь слова – як про них самих, так і про когось із їхніх близьких чи знайомих, що не лише зіпсує настрій представникам знака, а й позбавить їх сил, необхідних для повноцінного життя та роботи.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям особливо небезпечно передавати якісь чутки та плітки, оскільки, на відміну від інших знаків, вони часто сприймають їх як дороговказ. До того ж вони спочатку роблять, а потім думають, можна припустити, що вони можуть накоїти справ, про які згодом пошкодують: наприклад, не розібравшись, що до чого, можуть посваритися з тими, хто ні в чому перед ними не винен.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії мають потужну фантазію, яка дозволяє їм не лише талановито креативити у всіх сферах життя та діяльності, а й перевертати все з ніг на голову. Почувши плітку або слух, вони так "перероблять" інформацію, що містилася в них, нехай і сумнівну, що вона докорінно відрізнятиметься від першоджерела, наживши собі — на додачу до наявних — ще парочку ворогів.

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