Три знаки зодіаку, яким необхідно бути обережними

Не найлегший день місячного календаря, протягом якого не можна надмірно перенапружуватися, що в вихідний зробити легше, ніж у будні, оскільки надмірні зусилля можуть негативно позначитися як на стані здоров'я, так і на взаєминах із близькими людьми.

Сьогодні, 9 березня, враховувати помилкові обставини місячного дня і відмовитися від перенапруженості необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо бути обережними.

Рак

Раки, як правило, готові зробити для коханої людини все або майже все, нехтуючи водночас власними інтересами, що не найкраще відбивається на їхньому житті загалом та самопочутті – зокрема. Хоча б сьогодні зірки радять їм згадати про себе і забути про інших – або хоч із меншим ентузіазмом виконувати їхні примхи.

Скорпіон

Скорпіонам важливо пам'ятати, що робочий тиждень необхідно планувати правильно: будні дні призначені для професійних «подвигів», а вихідні для відпочинку – тільки так їм, як, втім, і решті – вдасться остаточно не вибитися з сил. Тому сьогоднішній день треба присвятити відпочинку та лише відпочинку.

Козоріг

Козорогам, які старанно працюють навіть у вихідні дні, сьогодні таки варто взяти таймаут і не перенапружуватися, намагаючись встигнути все, що вони собі запланували. Річ у тім, що саме цього дня місія виявиться нездійсненною: сил і часу буде витрачена величезна кількість, а результат виявиться нульовим.

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