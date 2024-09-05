Три знаки зодіаку, яким необхідно буде дати відсіч токсичним людям

День негативної енергетики, з якою – принаймні зранку – більшою чи меншою мірою зіткнеться кожен з нас. Агресія з боку оточення може посилитися через власний депресивний стан, але якщо зі своїм настроєм можна впоратися самостійно, то від токсичних людей доведеться оборонятися.

Сьогодні, 5 вересня, зіткнутися з агресією з боку людей навколо можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно дати їм відсіч.

Телець

Тельцям, які, незважаючи на вдаваний спокій, будуть сьогодні схильні з'ясовувати стосунки з оточенням, варто пам'ятати, що напад – найкращий спосіб захисту: необхідно суворо позначити свої позиції та кордони і нікому не дозволяти їх перетинати.

Рак

Ракам, які є найскромнішим знаком зодіаку, дати відсіч "супротивникові" буде особливо складно, але необхідно, якщо вони, звісно, хочуть, щоб недоброзичливо налаштовані люди їх не турбували. Головне – не боятися реакції у відповідь – найімовірніше, її не буде.

Терези

Терезам необхідно виявити властиву їм дипломатичність, щоб не показати людині, яка їх ображає, наскільки сильно їх зачіпають її випади, і одночасно завдати удару у відповідь. Таке завдання може здатися складним для будь-кого, але не для цього знака.

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