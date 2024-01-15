Три знаки зодіаку, яким необхідно переходити від слів до дій

Нинішній день, на думку астрологів, максимально сприятливий для нових починань і революційних змін. Щоб вони стали успішними, необхідно перейти від слів і намірів до дій – ніхто за нас нічого не зробить.

Сьогодні братися до нових починань необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо перейти від слів до справи.

Близнята

Близнята, які дуже люблять розмовляти і не дуже люблять діяти, часто затягують з рішучим кроком, зробити який вимагають від них обставини. Найчастіше вони сподіваються на те, що все станеться начебто само собою – без їхньої безпосередньої участі, але сьогодні цей номер у них не пройде – вони опиняться ні з чим.

Терези

Терезам завжди дуже важко перейти до рішучих дій – через постійні коливання вони ніяк не можуть зробити перший крок. Але сьогодні, затягнувши з остаточним рішенням, вони можуть згаяти важливий шанс, який – з великою ймовірністю – перехоплять їхні найближчі колеги-конкуренти.

Стрілець

Стрільців важко звинуватити в бездіяльності – зазвичай вони спочатку роблять, а вже потім говорять і думають, що стає причиною помилок і поразок. Та сьогодні все може статися з точністю до навпаки: дія, яку необхідно зробити, цілком може стати жертвою красномовства представників знака.

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