Три знаки зодіаку, яким необхідно побоюватися людей напідпитку, нових знайомств і темних приміщень

Один із найнебезпечніших днів місячного календаря, який астрологи не дарма називають «демонічним». Зло у такий час надзвичайно сильне, особливо сильно впливаючи на людську психіку. Спілкуватися з оточенням, як і в інші дні панування негативної енергетики, не забороняється, але тільки в тому разі, якщо вдасться дотриматися максимальної обережності.

Сьогодні, 24 червня, виявляти обережність необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно побоюватися людей, які випили, нових знайомств і темних приміщень.

Телець

Тельцям небажано не лише вживати алкоголь самим, а й спілкуватися з людьми, що випили. Через втрату того, що прийнято називати гальмами, як у першому, так і в другому разі, наслідки можуть бути наскільки несподіваними, настільки і неприємними.

Близнята

Близнята є, мабуть, найбільш товариським знаком зодіаку, але сьогодні їм необхідно з обережністю поставитися до нових знайомств. Перш ніж впустити в своє життя нову людину, бажано переконатися в тому, що вона не принесе їм неприємностей.

Риби

Рибам сьогодні необхідно ставитись до всього, що може викликати у них психологічні проблеми. Таких факторів у цей час виявиться досить багато, але найнебезпечнішими можуть виявитися темні приміщення – навіть спати цієї місячної доби їм потрібно за світла нічника.

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