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Три знаки зодіаку, яким необхідно побоюватися власної агресії

Три знаки зодіаку, яким необхідно побоюватися власної агресії

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

Відсутність сил — як фізичних, так і моральних — у такий час викликає в людини невдоволення всім і вся, а також роздратування, яке в деяких випадках може вилитися в агресію.

Сьогодні, 5 серпня, невдоволення та дратівливість можуть відчути представники всіх знаків зодіаку, але у трьох із них вони можуть спричинити агресію, якої їм варто побоюватися.

Телець

Тельці, які часто справляють на оточення враження добродушних тюхтіїв, під впливом негативних емоцій можуть дати фору навіть найзапальнішим і найзбудливішим представникам зодіаку – сьогодні вони в такому стані можуть завдати кривдника серйозної шкоди.

Водолій

Водоліям, які не піддаються жодному керуванню – як зовнішньому, так і внутрішньому – сьогодні, варто побоюватися будь-яких чвар: «розігнавшись», вони можуть відчути, що не в змозі зупинитися – щоб уникнути неприємних наслідків, треба себе стримувати.

Риби

Рибам категорично не рекомендується з'ясовувати стосунки з близькими та коханими людьми: агресія, яку представники знака продемонструють до них, справить на них незабутнє негативне враження – вони можуть її не пробачити.

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