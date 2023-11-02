Три знаки зодіаку, яким необхідно просити керівництво про підвищення зарплати

День, коли люди почуваються сильними та впевненими в собі, тому будь-які починання – передусім ділові та фінансові – приречені на успіх. Вдалий час для розмови з керівництвом, яке можна просити про підвищення заробітної плати.

Сьогодні, 2 листопада, вести з начальством переговори матеріальної якості рекомендується представникам знаків зодіаку, але для трьох із них вони обіцяють бути особливо вдалими.

Близнята

Близнята, які завжди щасливі у фінансових питаннях, сьогодні перевершать навіть самих себе: зірки вважають, що вони можуть вести з безпосереднім керівництвом будь-які розмови, але натяки на збільшення заробітної плати, про яку воно й саме давно думало, виявляться особливо успішними.

Скорпіон

Скорпіони мають всі шанси підвищити своє матеріальне становище, отримавши нову посаду і, як наслідок, підвищення зарплати. Останнім часом вони можуть похвалитися солідними професійними досягненнями, на що обов'язково зверне увагу керівництво, зробивши відповідні кадрові висновки.

Водолій

Водолії зможуть побачити нову цифру у платіжній відомості завдяки власному красномовству. Напросившись на приймання до керівництва, вони знайдуть потрібні слова та докази, які добре вплинуть на керівництво, яким би впертим і незговірливим воно не було – проти фактів та аргументів воно не піде.

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