Три знаки зодіаку, яким необхідно провести день у гарному настрої

День чистої та світлої енергетики, яку не можна порушувати різкими рухами та грубими словами. Навіть негативні помисли можуть завдати непоправної шкоди навколишньому простору, тому від них – і пов'язаного з ними роздратування, гніву та недоброзичливості щодо оточення – необхідно відмовитися.
Сьогодні, 22 листопада, впадати в песимізм не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них просто необхідно провести день у гарному настрої.
Телець (21.04 – 21.05)
Тельці більше за інші символи страждають від пригніченого стану духу, який найчастіше підштовхує їх до відповідних вчинків – сварок, конфліктів і навіть скандалів. До того ж – знову ж таки на відміну від інших представників зодіаку – вони рідко відчувають каяття за сказане та зроблене, тому їм доводити себе до песимізму особливо не рекомендується.
Рак (22.06 – 22.07)
Раки – представники одного з найсльозливіших знаків у всьому зодіаку, у цьому сенсі їх можна порівняти тільки з П'єро, що постійно плачуть. Ну а оскільки вони живуть не у вакуумі, від їхнього поганого настрою часто страждають люди, які їх оточують – особливо рідні та близькі. Сьогодні саме такий день, коли песимізм представників знака може завдати їм серйозної моральної шкоди.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Скорпіони мало з ким можуть зрівнятися у своєму вмінні впадати у відчай – можна сказати, що це їхній перманентний стан духу. А яких справ вони в такому стані можуть накоїти, відомо всім — як кажуть, мало не здасться. Тому представникам цього – прямо скажемо, непростого – знака важливо підтримувати гарний настрій завжди, а в такий день, як сьогодні – особливо.
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