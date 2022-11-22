Три знаки зодіаку, яким необхідно провести день у гарному настрої

День чистої та світлої енергетики, яку не можна порушувати різкими рухами та грубими словами. Навіть негативні помисли можуть завдати непоправної шкоди навколишньому простору, тому від них – і пов'язаного з ними роздратування, гніву та недоброзичливості щодо оточення – необхідно відмовитися.

Сьогодні, 22 листопада, впадати в песимізм не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них просто необхідно провести день у гарному настрої.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці більше за інші символи страждають від пригніченого стану духу, який найчастіше підштовхує їх до відповідних вчинків – сварок, конфліктів і навіть скандалів. До того ж – знову ж таки на відміну від інших представників зодіаку – вони рідко відчувають каяття за сказане та зроблене, тому їм доводити себе до песимізму особливо не рекомендується.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – представники одного з найсльозливіших знаків у всьому зодіаку, у цьому сенсі їх можна порівняти тільки з П'єро, що постійно плачуть. Ну а оскільки вони живуть не у вакуумі, від їхнього поганого настрою часто страждають люди, які їх оточують – особливо рідні та близькі. Сьогодні саме такий день, коли песимізм представників знака може завдати їм серйозної моральної шкоди.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони мало з ким можуть зрівнятися у своєму вмінні впадати у відчай – можна сказати, що це їхній перманентний стан духу. А яких справ вони в такому стані можуть накоїти, відомо всім — як кажуть, мало не здасться. Тому представникам цього – прямо скажемо, непростого – знака важливо підтримувати гарний настрій завжди, а в такий день, як сьогодні – особливо.

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