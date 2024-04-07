Три знаки зодіаку, яким необхідно прожити день у піднесеному настрої

День глобальної – всесвітньої – гармонії, яку не можна порушувати нічим: ні словом, ні ділом, ні навіть думками – всі вони мають бути позитивними, допускати негативу не можна на жодному рівні. Найкраще цей день, символом якого є Сонце, провести в піднесеному настрої.

Сьогодні, 7 квітня, уникати негативу в будь-якому його прояві необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно провести день у піднесеному настрої.

Овен

Овен – один з найрадісніших знаків зодіаку, тому піднесений настрій сьогодні – втім, як і завжди – особливих складнощів для них не становитиме. Головне – не "з'їжджати" з позитивної хвилі, навіть якщо хтось з оточення активно цьому сприятиме.

Терези

Терези, які, вагаючись з боку в бік, ніяк не можуть визначитися з тим, добре їм чи погано, отримають такий привід для радості, який не залишить їм жодних сумнівів у тому, що сьогоднішній день – один з найщасливіших і найвдаліших днів у їхньому житті.

Скорпіон

Скорпіони зазвичай дивляться на життя похмуро, навіть у гарному вишукуючи погане. Але сьогодні життя поставить їх у щасливу ситуацію, яка не зможе їх не порадувати. Головне – не вдавати, що вони не помічають, як у них все добре, і щиро втішитися.

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