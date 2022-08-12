Три знаки зодіаку, яким необхідно сьогодні побувати на природі

Девіз цього дня – відпочинок та медитація, його енергетика слабка, тож активні дії не вітаються. Час сприятливий для відновлення сил, які вже завтра знадобляться для важливих справ, а поповнити їхній запас можна, спілкуючись із друзями та природою, читаючи, слухаючи музику і просто відпочиваючи, до того ж, чим пасивнішим буде релакс, тим краще.

Сьогодні, 12 серпня, побувати на природі зірки рекомендують представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них таке проведення часу особливо важливе.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам необов'язково їздити за місто чи вирушати у подорож – їм достатньо побувати у найближчому парку. Упорядкована – або, якщо хочете, огламурена – природа – саме те, що потрібно представникам цього знака. Вони отримують задоволення не стільки від зелені та квітів, скільки від випрямлених до сантиметра доріжок та ідеально підстрижених кущів та газонів – а що ще потрібно їм для повного щастя?

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам, які люблять природу у всій її первісності, для відпочинку та релаксу чудово підійдуть місця з мальовничими пейзажами – лісова галявина, закрут річки, гай, степ, що пахне травами. Ну а якщо поблизу знайдуться ще якісь історичні руїни, захопленню представників знака не буде межі — для того, щоб увійти в заспокоєний стан, їм достатньо буде лише кілька годин.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам, як це випливає із самої назви знака, для повноцінного відпочинку потрібна вода – найкраще море, але, оскільки в нинішніх реаліях з ним можуть виникнути проблеми, підійде будь-який водний об'єкт – річка, озеро, ставок. Головне для представників знака — прохолода, що витікає від води, свіжість і плескіт хвиль: під такий "супровід" вони можуть провести цілий день.

Читайте також: