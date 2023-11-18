Три знаки зодіаку, яким необхідно відмовитися від поспіху

День, символом якого є вода, має таку ж — неквапливу, легку і плавну — енергетику, якій повинна відповідати і наша поведінка. Найкращий спосіб зазнати невдачі у будь-якій сфері життя — почати поспішати, роблячи все поспіхом, без підготовки.

Сьогодні, 18 листопада, жити та діяти неквапливо потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них категорично не рекомендується поспішати.

Близнята

Близнята, які швидко складають собі думку про людей і події, тому що їм лінь заглиблюватися в суть, сьогодні теж можуть поквапитися з висновками. У результаті вони "призначать" тими, хто має рацію, і винними зовсім не тих людей — чи варто говорити про те, що помилка може зруйнувати їхні взаємини з ними.

Терези

Терези, яким важко встановити рівновагу у всьому, часто, зробивши крок уперед, потім знову повертаються назад. Сьогодні, яке б рішення вони не ухвалили похапцем, вже за годину їм захочеться його змінити, і добре, якщо у них буде така можливість, тому краще не поспішати і спочатку обміркувати – і оцінити – всі можливі варіанти.

Водолій

Водолії часто намагаються якнайшвидше впоратися з заняттями, які не приносять їм задоволення — наприклад, прибиранням, тому роблять його швидко і, на жаль, неякісно. Нинішній день у цьому сенсі винятком не стане, а квартира в результаті матиме ще гірший вигляд, ніж до початку прибирання.

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