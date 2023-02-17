Три знаки зодіаку, яким необхідно завершити розпочаті раніше справи

Сьогоднішній місячний день вважається найвдалішим для початку роботи над проєктами будь-якої складності – багато з важливих питань вирішаться начебто самі собою, за помахом чарівної палички. Щоправда, це стосується лише тих із нас, хто встиг завершити розпочаті раніше справи, поставивши в них тверду й остаточну точку, інакше вони гальмуватимуть рух уперед.
Сьогодні, 17 лютого, завершити розпочаті раніше справи необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але три з них без цього не зможуть розпочати роботу над новими.
Діва (22.08 – 23.09)
Діви, на відміну від інших представників зодіаку, вкрай дисципліновані і ніколи не розпочинають реалізацію нових проєктів, не завершивши старі. Та сьогодні, цілком можливо, через втому частина роботи залишиться незавершеною. В цій ситуації важливо не впадати в паніку й розпач, а спокійно та методично завершити розпочате, тим більше, що роботи залишилося не так багато.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Стрільці, як і представники інших вогняних знаків, швидко спалахують і так само швидко холонуть щодо проєктів, які їм не вдається здолати наскоком. Але сьогодні їм доведеться виявити дисциплінованість і спочатку довести до ладу все, що було розпочато раніше, а вже потім братися до нових – цікавіших – справ.
Водолій (21.01 – 18.02)
Водоліям завершувати раніше розпочаті справи заважає властива їм від природи безладність, якої вони не можуть – та й не хочуть – позбавлятися. Подолати її допоможе заздалегідь складений план, якого потрібно ретельно дотримуватися, виконуючи його по пунктах, не перескакуючи водночас вперед і не відступаючи назад. Результат, якого вдасться досягти, приємно здивує представників знака.
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