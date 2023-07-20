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Три знаки зодіаку, яким необхідно звернутися за допомогою до предків

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Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким необхідно звернутися за допомогою до предків

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку

Нинішній день – один із найбільш несприятливих у місячному календарі, який безпосередньо пов'язаний із традиціями, родиною та родом: вважається, що за будь-якою допомогою у цей час необхідно звертатися до предків. Звичайно, можна звернутися до магічних обрядів, дороговказ до яких можна легко знайти в Інтернеті, але, як правило, досить поцікавитися історією своєї сім'ї, про яку вам розкажуть старші родичі: ці знання виявляться дуже повчальними.

Сьогодні, 20 липня, традиції роду важливі для представників усіх знаків Зодіаку, але трьом із них не лише можна, а й потрібно звертатися за допомогою предків.

Найсімейніші представники зодіаку, Раки (22.06 – 22.07), трепетно ставляться до історії своїх предків, яку знають досконало. Тому сьогодні у пошуках відповіді на важливе запитання їм достатньо буде просто поритися в пам'яті – напевно, щось подібне вже відбувалося з їхніми бабусями-прабабусями, а представникам знака залишиться лише приміряти ту ситуацію на себе стосовно нинішніх реалій.

Левам (23.07 – 21.08), які впевнені, що знають усі і про все краще за інших, сьогодні бажано трохи угамувати гордоту і, опинившись у важкопрохідній життєвій ситуації, запитати поради у когось зі своїх родичів – до того ж, чим старшою буде ця людина, тим краще. До її цінних рекомендацій необхідно не тільки дослухатися, а й неодмінно дотримуватися їх.

Дсіпливим Дівам (22.08 – 23.09), які знають історію своїх предків у деталях і, як правило, дуже нею пишаються, зірки радять погортати сімейні альбоми та перебрати цінні дрібниці, які дісталися їм у спадок. Можливо, енергетика цих фотографій та предметів допоможе представникам знака знайти вирішення питання, яке й поставило їх у глухий кут.

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Дата публікації
Перегляди
228
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