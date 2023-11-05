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Три знаки зодіаку, які обов'язково повинні приділити час спорту

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Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, які обов'язково повинні приділити час спорту

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків зодіаку / Фото: Credits

День потужної негативної енергетики, протягом якого сварки і скандали спалахуватимуть повсюдно, і далеко не всім вдасться від них ухилитися. Виплеснути негатив, який ускладнює життя, можна буде за допомогою активних дій – насамперед занять спортом.

Сьогодні, 5 листопада, фізична активність рекомендована представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вона особливо важлива.

Овен

Овнам, як одному з "найвибухонебезпечніших" знаків зодіаку, завжди дуже важко втриматися в межах пристойності – їх заносить у різні боки, чому вони й самі не раді. У представників знака існує багато різних способів стримати агресію, але сьогодні найкращий з них – заняття спортом.

Рак

Ракам – загалом мирному знаку – нечасто доводиться боротися з власною агресією, частіше вони відбиваються від чужої, але сьогоднішній день стане винятком. Щоб стримувати себе, представникам знака рекомендується зайнятися спортом – він дозволить їм заспокоїтися і поглянути на світ з оптимізмом.

Риби

Для Риб найкращі ліки – заняття на тренажерах: у залі можна і на людей подивитися, і себе показати. Але якщо сьогодні – через негативну енергетику дня – немає бажання спілкуватися з людьми, можна зайнятися спортом на свіжому повітрі – в багатьох дворах шкіл і житлових будинків зараз є свої тренажери, та ще й у гарному стані.

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Дата публікації
Перегляди
437
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