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Три знаки зодіаку, яким оточення сьогодні може будувати підступи

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Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким оточення сьогодні може будувати підступи

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

Нинішній день є першим у списку демонічних днів місячного календаря, який вирізняє темна та небезпечна енергетика. У такий час люди схильні виявляти не найкращі свої якості, одним із яких може стати непереборне бажання завдати шкоди комусь із оточення.

Сьогодні, 21 листопада, оточення може будувати підступи представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо їх побоюватися.

Рак

Раки — не найшкідливіший знак зодіаку, єдине, що їм можна поставити у провину — це зайва плаксивість, тому чийсь непристойний вчинок, що має до них безпосередній стосунок, можуть сприйняти як трагедію. Не варто цього робити – вже завтра вони про це і не згадають

Стрілець

Стрільці часто страждають через свою відкритість і нехитрість: вони не роблять – у всякому разі, навмисно – паскудства оточенню, тому й від інших на нього не чекають. Сьогодні убезпечити себе від шкідливого впливу оточення можна буде єдиним способом: не вірити нікому – особливо незнайомим чи недоброзичливо налаштованим людям.

Козоріг

Козорогів, які завжди є кращими в роботі, цілком можуть підсидіти ті, хто давно – марно – мріє зайняти їхнє місце. Уникнути цього дуже просто – достатньо робити те, з чим представники знака дають раду найкраще: старанно та сумлінно працювати, тоді всі інтриги втратять силу.

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Дата публікації
Перегляди
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