Три знаки зодіаку, яким потрібно буде встояти на зайнятій ними вершині

Небезпечний і конфліктний день, коли напруженість буквально витає в повітрі – достатньо однієї іскри, щоб спалахнуло полум'я серйозного конфлікту. Таким чином, Місяць випробовує нас на міцність: якщо людина зможе впоратися з емоціями і не зірватися на оточенні, можна вважати, місячний «іспит» вона склала на «відмінно».

Сьогодні, 24 липня, стримати свої емоції необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них вдасться встояти за зайнятій ними вершині.

Телець

Тельці, які зовні здаються абсолютно спокійними та індиферентними, увійшовши в раж, можуть влаштувати оточенню таку бурю в пустелі, що те кидається в різні боки. Як правило, їм це сходить з рук, але сьогодні така поведінка може коштувати їм авторитету.

Діва

Діви – недарма їх називають Сніговими королевами зодіаку – здаються холодними, але коли їм відмовляють «гальма», вони здатні на сильний сплеск емоцій. Якщо сьогодні вони, давши волю почуттям, влаштують скандал, то можуть опинитися без нової посади, яку вже вважають своєю.

Водолій

Водолії як люди творчі – а вони такі, навіть якщо їхня робота безпосередньо непов'язана з креативом – часто піддаються емоціям, щоб забезпечити собі приплив натхнення. Ось тільки навряд чи хтось захоче мати справу з несамовитою – нехай і талановитою – людиною.

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