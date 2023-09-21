Три знаки зодіаку, яким потрібно бути обережними зі своїми бажаннями

Нинішній день можна назвати з певного погляду чарівним: бажання, варто його вимовити вголос, збуваються практично миттєво. Саме тому дуже важливо виявляти обережність, інакше великий ризик отримати зовсім не те, що хочеться.

Сьогодні, 21 вересня, продумувати свої бажання необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них потрібно бути особливо обережними щодо цього.

Лев

Леви, як правило, легко отримують все, що хочуть, не загадуючи бажань, але сьогодні вони можуть отримати те, що хочуть, кинувши в простір потрібну фразу. Головне у такому разі – правильно сформулювати «запит» для Всесвіту, щоб не отримати ще раз щось таке, чого у представників знака і так достатньо.

Діва

Дівам необхідно пам'ятати, що формулювання їхнього бажання не повинно містити негативу стосовно інших людей – образно кажучи, щоб отримати щось хороше для себе, не можна «відбирати» це в когось іншого. Потрібно зробити так, щоб бажання представників знака не завдавали шкоди нікому з оточення.

Водолій

Водоліям важливо пам'ятати про те, що будь-яке зайве слово може відвести їх убік від їхнього бажання – до того ж, у цьому сенсі важливе не лише кожне слово, а й кожна літера. Щоб, як співається у старій пісні, замість грози не отримати козу, потрібно максимально точно та коректно формулювати свої бажання, з огляду на всі деталі.

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