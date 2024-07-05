Три знаки зодіаку, яким потрібно бути поблажливими до чужих помилок

День, який має вкрай негативну репутацію, – він вважається найскладнішим у місячному календарі. Його енергія активно провокує конфлікти, які змушують людину вишукувати образи навіть там, де їх немає, зосереджуватись на них та витрачати час на пошуки видів помсти, що є марним та небезпечним заняттям.

Сьогодні, 5 липня, конфлікти та образи можуть стати сенсом життя представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них у зв'язку з цим дуже важливо бути поблажливим до чужих помилок.

Телець

Тельці, незважаючи на зовнішню добродушність, є одним із наймстивіших знаків зодіаку, про що добре знають близькі їм люди. Сьогодні уразливість і, як наслідок, відповідь ударом на удар, зросте в них у рази, що може призвести до неприємних для них наслідків.

Рак

Раки, як правило, терплячі до чужих недоліків і досить швидко – принаймні зовні – пробачають образи, хоч і можуть приховувати їх у глибині душі. Але сьогодні вони можуть затятись і почати демонструвати своє невдоволення оточенню – не варто ускладнювати життя собі та іншим.

Лев

Леви – одні з найдобріших представників зодіаку, але неповажне ставлення – явне чи таке, що лише здалося, – може всерйоз вивести їх із себе. Бажано трохи зменшити манію величі — крім зіпсованих стосунків, вона не дасть нічого.

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