Три знаки зодіаку, яким потрібно контролювати не лише слова, а й думки

День, коли закладається програма кармічних боргів: за будь-яку дію, слово і навіть думку рано чи пізно доведеться відповідати, тому не можна допускати необережних вчинків і висловлювань. Все, що людина не зможе взяти під контроль, згодом обернеться проти неї.

Сьогодні, 17 грудня, контролювати свої вчинки, слова й думки необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така обачність особливо важлива.

Діва

Діви часто бувають різкими у висловлюваннях, особливо якщо співрозмовник має нахабство сперечатися з ними. В такому разі вони можуть сказати щось таке, що згодом викличе у них каяття – на жаль, запізніле. Сьогодні представникам знака бажано виявити стриманість у висловлюваннях, за що згодом вони скажуть собі "дякую".

Стрілець

Стрільці – знак добросердий, але швидкий у висловлюваннях, про які його представники згодом гадають: "І як це я примудрився?!" Сьогодні, щоб – щонайменше – не втрапити в незручне становище, а щонайбільше – не поставити собі "мінус" у карму, їм краще помовчати – звісно, наскільки це можливо для таких балакучих людей.

Риби

Риби в запалі сварки можуть сказати щось таке, що за найближчого аналізу цілком може бути сприйняте за прокляття. Причому самі вони зазвичай не надають особливого значення своїм словам – навпаки, їм здається, що вони дуже вдало дали відсіч супернику. Сьогодні краще втриматися від таких випадів, якщо, звісно, представники знака не хочуть отримати кармічний борг.

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